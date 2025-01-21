Нижегородец раскаялся в отделении полиции за удушающий прием с таксистом

Житель Нижнего Новгорода, который напал на водителя такси, явился полицию с повинной и извинился на видео. Об этом пишет RT .

Нижегородец-душитель через адвоката отправил таксисту видео с извинениями за нападение в машине. Он объяснил, что находится под влиянием алкоголя и ему показалось, что водитель совершил опасный маневр на дороге.



«Меня это сильно разозлило. Я сделал водителю замечание, потребовал остановиться и выйти из автомобиля», — заявил он.

Сам водитель заявлял, что мужчина пытался затащить его на заднее сиденье и бил.

Когда нижегородец узнал, что водитель обратился в полицию, то сам пришел в отделение и написал явку с повинной.

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