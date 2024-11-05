Нижегородская чиновница запустила пакет с бутылками в бортпроводницу

Глава Росреестра по Нижегородской области возмутилась справедливому запрету и кинула пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу при выходе из самолета. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на Baza.

Высокопоставленной чиновнице запретили пить собственно принесенный алкоголь на борту самолета Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Это вызвало у пассажирки бурю эмоций. Как указывает канал, изначально конфликт не продолжился, пока судно не село в аэропорту назначения. Уже на выходе женщина в жест протеста кинула в стюардессу пакет с пустыми бутылками из-под алкоголя.

Известно, что в течение полета глава регионального ведомства заказывала пиво через бортовое обслуживание.

В аэропорту чиновницу не задерживали: она успела покинуть территорию воздушной гавани. Бортпроводница обратилась в полицию.

Отметим, что сама чиновница ситуацию не комментировала. Информация предварительная.

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