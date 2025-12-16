Нижегородская область подвела итоги года в молодежной политике

Новый импульс молодежной политики в Нижнем Новгороде подвел свои итоги. На ежегодной коллегии, прошедшей 15 декабря, были озвучены впечатляющие цифры: за 2025 год в регионе прошло более тысячи событий для молодежи, которые собрали свыше 700 тыс. человек. Это не просто статистика, а результат целенаправленной работы, выстроенной в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Стратегия проста и эффективна: создать среду, где каждый молодой человек найдет возможность для самореализации. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Ключевым событием года, определившим международный вектор, стал Слет Всемирного фестиваля молодежи в сентябре. Нижний Новгород на несколько дней превратился в глобальную площадку диалога для двух тысяч участников из 120 стран. Как отметил в видеообращении замглавы Росмолодежи Денис Аширов, масштабы события поражают. Однако за яркими международными форумами стоит серьезная системная работа на местах. Ее финансовую основу во многом обеспечила федеральная субсидия в 115 млн рублей, полученная по программе «Регион для молодых». Эти средства материализовались в новых возможностях: от молодежного центра «Круг» в Богородске до программ поддержки молодых предпринимателей.

Инфраструктура для роста строится по всему региону. В 2025 году открылось шесть новых молодежных пространств и обновлено три существующих центра. Флагманом остается «Высота», которую за год посетили 20 тыс. человек. Как подчеркнул вице-спикер Заксобрания Алексей Антонов, этот успешный формат теперь тиражируется в муниципалитетах. Работает и социальный лифт, запущенный еще в 2008 году с создания одного из первых в стране Молодежного парламента. Его выпускники сегодня занимают ответственные посты на всех уровнях власти. Параллельно развивается волонтерство: область в седьмой раз выиграла конкурс «Регион добрых дел», получив 7,7 млн рублей на развитие добровольчества в 2026 году.

Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию в юбилейный год 80-летия Победы. 25 тыс. нижегородских волонтеров вошли в Международный корпус добровольцев, в нескольких городах заложили «капсулы времени» для потомков 2045 года. А военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», модернизированная совместно с Движением Первых и «Юнармией», вовлекла 76 тыс. школьников и студентов. Усилия увенчались победой команды из Сосновской школы на всероссийском этапе. Это часть большого просветительского контура, который включает 28 поисковых экспедиций и слет отрядов ПФО.

Результаты говорят сами за себя: 164 нижегородца выиграли гранты на сумму 134,5 млн рублей, а регион вошел в топ-3 по молодежному предпринимательству. Как резюмировала министр молодежной политики Светлана Анутриева, устойчивое развитие возможно только тогда, когда решения принимаются вместе с молодежью. Этот принцип стал основой работы. Все события и возможности теперь агрегирует новый портал NN-YOUNG.RU, призванный стать цифровым навигатором для активных молодых людей.

Как отметил председатель городской думы Евгений Чинцов, большая цель — чтобы молодежь могла добиваться результатов здесь, в Нижегородской области. Победители конкурса «Это для нас!» из Вачского и Воскресенского округов уже в 2026 году воплотят свои идеи по созданию молодежных пространств. А Дни молодежи пройдут в Выксе, Урене, Городце и селе Спасском, подтверждая, что энергия и инициатива нового поколения востребованы в каждом уголке региона.

