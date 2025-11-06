Нижегородская область развивает систему реабилитации для ветеранов СВО

В Нижегородской области продолжается системная работа по медицинской реабилитации участников специальной военной операции. С начала текущего года бесплатную медицинскую помощь в регионе получили 1 463 ветерана, при этом более 84% пациентов выразили удовлетворение качеством предоставленных услуг. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Программа поддержки реализуется через совместные усилия фонда ОМС, региональных министерств здравоохранения и социальной политики, а также фонда «Защитники Отечества». Особый статус участников СВО гарантирует им внеочередной порядок обслуживания во всех медицинских учреждениях, где каждому ветерану предоставляется персональный сопровождающий для помощи в организации лечебного процесса.

Помимо основной медицинской помощи, 1 147 защитников прошли углубленную диспансеризацию, позволяющую выявить последствия боевых нагрузок на ранних стадиях. Отдельное внимание уделяется психологической реабилитации — услугами специалистов в этой области воспользовались 13 ветеранов, что свидетельствует о формировании комплексного подхода к восстановлению здоровья.

Таким образом, созданная в регионе система медицинской поддержки демонстрирует свою эффективность, сочетая доступность квалифицированной помощи с индивидуальным подходом к каждому пациенту. Высокий уровень удовлетворенности получателей услуг подтверждает правильность выбранной стратегии и необходимость дальнейшего развития программ реабилитации для участников СВО.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. участников СВО прошли реабилитацию во флагманских центрах Подмосковья.