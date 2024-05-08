Нижегородский ученый Москалев рассказал о лекарствах для замедления старения

Глава Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев перечислил лекарства, которые благодаря своему составу могут помочь в борьбе со старением. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети представителя пресс-службы университета Алексея Никонова.

В список ученый внес метформин, сахароснижающее лекарственное средство. Оно положительно влияет на процесс обмена веществ, улучшает когнитивные функции мозга и укрепляет иммунитет. Кроме того, препарат положительно влияет на микробиому кишечника.

По словам специалиста, также положительно на здоровье отражаются агонисты рецепторов GLP-1 и контроль уровня НАД+. Это помогает в борьбе с лишним весом, повышают выносливость и укрепляют сердце и сосуды.

«Омолаживающими» можно назвать такие лекарства как спермидин и сенолитики, которые борются со старением клеток.

Однако эффекта от перечисленного не будет, если принимать их без назначения врача. По словам Москалева, лекарства нужны для лечения определенных недугов, но потом их смогут применять в том числе для борьбы со старением клеток.

Ранее сообщалось, что инициатива ВОЗ противоречит интересам России.