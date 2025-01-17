Нижегородца оштрафовали за глумление над подвигами Матросова и Маресьева

В Нижегородской области мужчину оштрафовали на 4 млн рублей за оскорбление памяти героев Великой Отечественной войны Александра Матросова и Алексея Маресьева. Об этом со ссылкой на УФСБ России по региону сообщило РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, гражданин совершил публичные акты неуважения, разместив уничижительные комментарии в интернете.

В связи с инцидентом в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Нижегородский областной суд назначил гражданину штраф в размере 4 млн рублей, а также лишил его права заниматься администрированием сайтов на три года.

О подвигах Матросова и Маресьева по сей день известно из истории ВОВ. В феврале 1943 года Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота и ценой своей жизни спас товарищей. За этот подвиг он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Алексей Маресьев, который в апреле 1942 года, после того как его самолет был сбит фашистами, 18 суток пробирался к линии фронта с травмами ног. Летчик, которому ампутировали обе голени, вернулся на фронт благодаря освоению протезов. Его подвиг описан в известной книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двоих мошенников, пытавших похитить у пенсионера 1 млн рублей.