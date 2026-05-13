Нижегородцы «профинансировали» мошенников на 42 млн рублей

Всего за семь дней жители Нижегородской области лишились более 42 млн рублей, поверив телефонным аферистам. Как передает ИА «Время Н» , в полиции зарегистрировали 58 преступлений, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Самые популярные у злоумышленников методы — звонки от «службы безопасности банка», обман при онлайн-покупках и заманчивые предложения о дополнительном заработке. Правоохранители в очередной раз напомнили гражданам правила, которые помогут сохранить деньги.

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области опубликовала свежую статистику, которая вызывает тревогу. На прошлой неделе местные жители перевели мошенникам 42 миллиона рублей. В среднем каждый из 58 пострадавших отдал аферистам более 720 тысяч рублей.

Тройка лидеров среди обманных схем

Злоумышленники использовали проверенные и привычные методы, пояснили в ведомстве. На первом месте — традиционный звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка. Жертве сообщают о подозрительной операции и просят срочно перевести деньги на «безопасный счет» или назвать коды из СМС.

Вторая по популярности схема — мошенничество при онлайн-покупках. Покупатель переводит предоплату за товар, после чего продавец исчезает. Третье место занимают предложения о легком и быстром заработке в интернете. Людей заманивают обещаниями высоких доходов за минимальные усилия, а затем выманивают деньги под видом вступительных взносов или платы за обучение.

Правила выживания в мире звонков

В полиции напомнили нижегородцам простые, но жизненно важные правила. Нельзя сообщать по телефону свои личные данные: номера карт, коды, пароли и паспортные сведения. Категорически запрещено переводить деньги по указанию звонящих, даже если собеседник представляется сотрудником банка или полиции. Настоящие специалисты никогда не запрашивают такую информацию по телефону.

Сотрудники МВД призывают граждан быть бдительными и прерывать разговор при первых же подозрениях. Лучше самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на обороте карты, чем потерять все сбережения.

