Низкие лодочки и балетки-«чебурашки»: россиянкам назвали самую удобную и модную обувь для празднования Нового года

В преддверии Нового 2026 года многие задумываются не только о наряде, но и о комфорте, особенно когда речь идет об обуви для длительной праздничной вечеринки.

Высокие каблуки часто приносят дискомфорт, но современная мода предлагает множество стильных и удобных альтернатив.

Эксперты журнала «Лиза» назвали мюли подходящими для празднования Нового года, так как они представляют собой изящные туфли с открытой пяткой, без ремешков и застежек. Бархатные модели в классических цветах или украшенные пайетками и кристаллами выглядят по-праздничному. Для удобства стоит выбирать мюли на небольшом каблуке или совсем на плоской подошве.

Не теряют популярности и уютные балетки-«чебурашки» с округлым мысом, часто отделанные мехом. Они бывают как в спокойных, так и в ярких оттенках, что позволяет сочетать их с разными образами. Такие балетки, особенно в тон кожи, визуально удлиняют ногу.

Для тех, кто все же хочет небольшой каблук, идеальным решением станут лодочки на каблуке-рюмочке высотой 4-6 см. За счет расширяющейся к низу формы и правильной колодки такая обувь обеспечивает устойчивость и комфорт, делая ногу изящной.

Стильные вьетнамки на каблуке высотой 5-7 см с мягким ремешком между пальцами станут отличным выбором для теплого помещения. Они выглядят легко и современно.

Для смелых модниц подойдут мокасины в необычных цветах и с интересным декором. Их можно комбинировать с брючными костюмами, платьями-комбинациями и даже джинсами. Мягкая подошва гарантирует полный комфорт в течение всей ночи.

Завершают список эффектные домашние тапочки, которые перестали быть лишь предметом гардероба для дома. Модели с помпонами, бархатным верхом, вышивкой или металлическими деталями на плоской подошве с мягкой стелькой предлагают абсолютный комфорт.

Ранее стилист Александр Рогов назвал красные и бордовые оттенки главным ориентиром новогодних образов.