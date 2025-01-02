В аэропорту Калуги сняли введенные ограничения

В калужском аэропорту (Грабцево) отменили введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов. Они были сняты в 22:30 по московскому времени.

Об этом в телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Один самолет, летевший в Калугу во время действия ограничений, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково, отметили в Росавиации.

Напомним, 1 января в четырех российских регионах был объявлен план «Ковер» из-за дронов ВСУ в небе, в связи с чем аэропорты в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове временно прекратили принимать и отправлять рейсы.

Ранее сообщалось о том, что несколько аэропортов России ввели ограничения для рейсов вслед за Саранском.