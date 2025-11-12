«Но мы пройдем опасный путь через туман»: Минобороны России процитировало группу «Сектор Газа» в своей публикации

Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале строчку из хита группы «Сектор Газа», сопроводив ею изображение бойца на передовой.

Официальный телеграм-канал Министерства обороны России удивил подписчиков необычной публикацией. В качестве символической подписи к изображению бойца, продвигающегося сквозь плотную дымку, ведомство использовало строку из культовой песни «Туман» группы «Сектор Газа». Текст о преодолении опасного пути и неясной обстановки оказался созвучен текущему моменту.

Композиция «Туман», написанная покойным лидером группы Юрием Хоем в 90-е годы, повествует о готовности идти до конца, несмотря на все риски и непредсказуемость исхода. Этот жест ведомства интерпретируют как обращение к чувству стойкости и решимости, понятному широкой аудитории. Использование столь узнаваемого рок-хита, давно ставшего частью народной культуры, стирает грань между официальной риторикой и неформальным языком искусства.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА.