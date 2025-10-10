Путин ответил на заявления Зеленского о Нобелевской премии

Владимир Путин назвал абсурдной саму идею связывать вручение Нобелевской премии мира с поставками вооружений. Российский лидер также усомнился, что мнение Владимира Зеленского могло бы иметь значение для Нобелевского комитета. Об этом сообщает ТАСС.

Во время общения с журналистами итогов визита в Таджикистан президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Владимира Зеленского. Глава киевского режима ранее допустил, что поддержит кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии возобновления американских поставок оружия Украине.

Путин раскритиковал эту идею, заявив, что связывать мировую награду за миротворческие заслуги с вопросами вооружений выглядит крайне нелепо. Российский президент также выразил уверенность, что Нобелевский комитет вряд ли интересовало мнение Зеленского при принятии своих решений.

Ранее Владимир Путин рассказал о подаренных военными иконах со следами пуль.