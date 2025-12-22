Ночь на 21 декабря стала самой длинной в году, продлившись в Москве 17 часов
Москва и москвичи пережили самую длинную ночь в году
Фото: [Фестиваль фейерверков «Большая Волга» в Дубне/Медиасток.рф]
Жители Москвы пережили самую продолжительную ночь в году. Пресс-служба Московского планетария сообщила в своем Телеграм-канале, что ночь на 21 декабря была самой длинной в этом году.
В день зимнего солнцестояния ночь самая длинная, и в столице ее продолжительность достигла 17 часов. В это же время световой день был коротким — всего лишь 6 часов 59 минут.
В планетарии также поведали, что в самую длинную ночь появится новый световой год, так как светлое время суток начнет постепенно увеличиваться. К Новому году оно прибавится на 7,5 минут и достигнет 7 часов 6,5 минут.
Ранее сообщалось, что погода в Мособласти принесет неприятный ледяной сюрприз уже в понедельник, 22 декабря. Подробно об этом рассказывал синоптик Михаил Леус.