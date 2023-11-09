Ночью в одном из кемеровских домов возник пожар на площади 105 квадратных метров

Стало известно, что ночью в среду, восьмого ноября, жители Кемерова сообщили в МЧС о пожаре, который вспыхнул в одном из частных домов, расположенных на улице Дмитрия Донского (правый берег реки Томь).

Для тушения огня выехали двенадцать пожарных на трех автоцистернах. В кузбасском МЧС сообщили о том, что общая площадь пожара составила более 100 кв. м. Также говорится о том, что из-за охваченной огнем крыши пострадали деревянная обрешетка и потолочное покрытие дома.

Ранее из него собственными силами эвакуировались 6 человек. Пока что информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Спасатели более восьми часов тушили пожар в жилом доме под Серпуховом. Огонь так же вспыхнул поздно вечером в одном из частных домов. Его удалось потушить к утру.