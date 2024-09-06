Ночная дискотека набирает обороты: после Киева сильный взрыв раздался в Чернигове

В Чернигове, что на севере Украины, поздно вечером в четверг, 5 сентября, прогремел взрыв в черте города, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

Какие-либо подробности произошедшего в сообщении издания пока не приводятся. Также неизвестно о пострадавших и характере поражения.

По данным украинского Минцифры, в Черниговской области объявлен режим предупреждения об угрозе нападения с воздуха.

Чуть ранее сильный взрыв прогремел также в столице Украины Киеве. Все случилось в Дарницком районе. Там также ревет воздушная тревога.

Напомним, 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали бесперебойную работу военно-промышленного комплекса Украины. Соответствующей информацией также поделилось оборонное ведомство России. Все обозначенные цели удалось уничтожить.

Взрывы услышали жители Одессы, Киева, Львова, а также Харьковской, Днепропетровской и других областей. Экстренные отключения введены на всей территории страны. По словам Зеленского, этот удар по энергообъектам Украины стал одним из самых больших за все время СВО.

Ранее в Воронежской области вспыхнул пожар из-за обломков беспилотника. Они же стали причиной повторной детонации объектов.