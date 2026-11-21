Редакция издания « Турпром » проанализировала предложения российских туроператоров и выявила выгодные горящие туры с вылетами из Москвы в конце ноября. Самые привлекательные цены зафиксированы на направлениях в Турцию, Египет, Вьетнам и Таиланд.

Самым бюджетным вариантом стала поездка в Аланью: пятидневный тур в отель Kleopatra Bavyera 3* от оператора Let’s Fly обойдется в ₽42 033 на двоих. Вылет запланирован на 28 ноября рейсами авиакомпании «Победа». В стоимость включены только завтраки и ручная кладь; трансфер и багаж оплачиваются отдельно. При добавлении чемодана цена пакета возрастает до ₽55 643.

В Египте можно улететь уже 23 ноября. Трехдневный отдых в Шарм-эль-Шейхе ⁦(отель El Khan Sharm Hotel 3*)⁩ с питанием «все включено» стоит ₽86 368 на двоих. Перелет выполняет Utair. Версия с багажом 20 кг обойдется в ₽102 021, что позволяет сэкономить около 15%, если ограничиться ручной кладью. ‎Для любителей Азии доступны туры во Вьетнам и Таиланд.

Шестидневная поездка в Нячанг ⁦(отель Ola Nha Trang 3*, завтраки)⁩ от «Библио-Глобуса» предлагается за ₽107 199 на двоих. Прямой чартер Azur Air на Пхукет ⁦(отель The Trend Kamala 3*, завтраки)⁩ от «Интуриста» стоит ₽120 669. Вылет на остров намечен на 24 ноября, в пакет уже включен багаж 10 кг. Скидка по этому направлению достигает 32% от первоначальной стоимости.

‎Главный редактор «Турпрома» Александр Гордиец пояснил, что снижение цен перед вылетом связано с наличием свободных мест в самолетах и отелях. Однако туристам рекомендуется внимательно изучать условия: время прилета, наличие трансфера и нормы багажа могут существенно влиять на итоговый комфорт поездки.