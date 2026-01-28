Ночная смена коммунальщиков обеспечила проезд по улицам Домодедова

В городском округе Домодедово продолжаются интенсивные работы по устранению последствий обильного снегопада, сообщает сетевое издание REGIONS . В ночь на 28 января на улицы вышли две дополнительные бригады коммунальных служб, чтобы к началу рабочего дня обеспечить безопасное передвижение транспорта и пешеходов.

Приоритет был отдан районам с высокой социальной значимостью, в том числе территории возле школы № 2, где необходимо обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ для учащихся и их родителей.

Каждая из задействованных бригад включает по семь сотрудников и оснащена специализированной техникой — фронтальным погрузчиком и несколькими самосвалами для оперативного вывоза снега за пределы города. Дополнительно на улицах работают тракторы с навесными щетками, которые продолжают расчистку проезжих частей и тротуаров.

В ходе ночной смены запланирована уборка улиц Рабочей и Ленинской, а также прилегающих к ним территорий. Работы ведутся в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия непогоды и обеспечить комфортные и безопасные условия для жителей округа.

Ранее стало известно, что в «Забеге обещаний» приняли участие около 150 человек.