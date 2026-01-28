Ночная уборка в Люберцах: коммунальщики расширили проезжую часть на улице Власова

В городском округе Люберцы продолжается активная работа по устранению последствий сильного снегопада. Коммунальные службы задействованы в круглосуточном режиме. В ночь на 28 января ключевые мероприятия были проведены на улице Власова, где удалось расширить проезжую часть и восстановить удобные подъезды к объектам социальной инфраструктуры, сообщает сетевое издание REGIONS .

Уборка снега организована в несколько этапов. На первом этапе специализированные погрузчики убирают снежные валы вдоль дорог. Далее снег оперативно вывозится самосвалами на специальные полигоны, при этом транспорт работает в сменном режиме без остановки процесса. Завершающим этапом становится детальная очистка территории с использованием тракторной техники.

В ОКБ ЖКХ уточняют, что полное приведение одной улицы в порядок занимает в среднем от четырех до пяти часов. Сроки зависят от плотности и состояния снежного покрова — утрамбованный снег требует большего времени и усилий.

Коммунальные службы также обращают внимание жителей на необходимость своевременно убирать личный транспорт с улиц во время проведения работ. Это позволяет спецтехнике беспрепятственно работать и быстрее обеспечивать проезд и доступ к школам, детским садам, поликлиникам и другим важным объектам.

