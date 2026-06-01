Ночное землетрясение настигло российский регион

Сейсмологи Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН внесли событие в оперативную сводку. Время происшествия — 02:39 по местному времени. Специалисты уже определили основные параметры колебаний земной коры.

Магнитуда составила 2,4. Интенсивность в эпицентре оценили в 2,5 балла по шкале MSK-64. Для сравнения: такие значения обычно классифицируются как слабые колебания, которые большинство людей в здании могут не заметить, однако приборы фиксируют их безошибочно.

Важное уточнение от геофизиков: землетрясение носило природный характер. Это означает, что причиной стали естественные процессы в недрах, а не техногенные факторы вроде взрывных работ в угольных разрезах, которые для Кузбасса тоже не редкость. Жертв и разрушений нет.

