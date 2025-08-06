Подростка спутали с другим и жестоко избили в скейт-парке

В Петрозаводске правоохранительные органы проводят проверку по факту жестокого избиения 14-летнего подростка в скейт-парке на улице Судостроительная, пишет karelinform.ru.

Пресс-служба МВД по Карелии подтвердила, что информация о происшествии поступила в полицию от медицинского учреждения. На данный момент установлены все участники конфликта, ведется расследование обстоятельств инцидента.

Пострадавший подросток проходит амбулаторное лечение. После завершения курса терапии будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая официально зафиксирует степень тяжести причиненного вреда здоровью.

По предварительной информации, подростка избили на скейт-площадке. Это мог сделать 16-летний спортсмен, который спутал мальчика с другим обидчиком. Только после избиения молодой агрессор понял, что ошибся и принес извинения. Однако родители пострадавшего уже будут разбираться через правоохранителей. У избитого ребенка тяжелые последствия: перелом челюсти, ЧМТ и сломан палец.

Ранее сообщалось, что бездомный избил незнакомую женщину ради еды.