Ночной экспресс до рабства: как в Подмосковье сорвали жуткое похищение человека

Ночная тишина на станции «Подлипки-Дачные» в Королеве была нарушена подозрительными действиями, которые, по словам очевидцев, были похожи на попытку похищения человека. Как пишет REGIONS, возможное преступление предотваритили сами горожане. Позже вскрылись необычные детали истории.

По пустынной платформе появился автомобиль, из которого выскочил молодой человек в дорогой одежде. Он сразу направился к мужчине, спавшему на лавочке, и начал его интенсивно трясти, пытаясь привести в чувство. Бдительные прохожие, ставшие случайными свидетелями, не прошли мимо. На вопрос, что происходит, незнакомец растерянно ответил, что планировал забрать незнакомца и отогреть дома. Однако очевидцы не поверили, решив, что парень хочет забрать бедолагу в трудовое рабство как минимум. Услышав это, молодой человек поспешно ретировался на своем автомобиле, который, как выяснилось, был оборудован поддельными номерными знаками.

Как пояснил подмосковный юрист, преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Мелентьев, в действиях неизвестного усматриваются все признаки покушения на похищение человека.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что потерпевший находился в бессознательном состоянии, а поддельный номер свидетельствуют о подготовленном характере преступления», — добавил Андрей Мелентьев.

Санкция за подобное преступление достигает 15 лет лишения свободы, а использование фальшивых госномеров является отягчающим обстоятельством. Пострадавшего, находившегося в неадекватном состоянии, доставили в травмпункт для оказания медицинской помощи. Юрист рекомендует свидетелям незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с детальным описанием внешности водителя и характеристиками автомобиля, а также обеспечить сохранность записей с камер видеонаблюдения.

