Ночной ихтиандр из Балашихи: экономия на воде превратилась в войну с соседями

Жители одного из ЖК Балашихи Московской области объявили войну соседу, который превратил ночное время в период достаточно громких и активных водных процедур. Правомерна ли данная ситуация, и что делать собственникам, рассказали REGIONS руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов МКД региона Петр Попов, а также юрист Гульназ Измайлова.

Используя двухтарифный счетчик, экономный жилец наполняет ванну, стирает и включает воду с 02:00 до 04:50, что вызвало бурный протест других обитателей дома. В подъезде появилось анонимное объявление, адресованное «господину ихтиандру», с просьбой перенести шумные занятия на дневное время.

Юристы подтверждают: такие действия действительно нарушают закон «О тишине» в Московской области, который запрещает шумные работы с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные. Как пояснил Петр Попов, шум от воды и стиральной машины может подпадать под действие закона, если превышает допустимые нормы. По его словам, предприимчивому жильцу посоветовали остановиться, так как разница между дневным и ночным тарифом на воду незначительна.

Нарушителя в случае привлечения по закону о тишине ждет административный штраф. Наказать его могут соседи, которые обратятся в соответствующие инстанции. Юрист Гульназ Измайлова рекомендует четкий алгоритм: фиксация нарушений на видео с записью звука, обращение к участковому или в управляющую компанию, а при необходимости — жалоба в Роспотребнадзор и даже иск в суд. Конечно, на серьезные меры стоит идти, если не помогает простая человеческая беседа с «водяным».

