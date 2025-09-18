Трезвая и напуганная: в Подмосковье на кладбище нашли странную женщину, проводившую колдовские обряды
В подмосковном Домодедово после странного ритуала на кладбище задержали женщину
Фото: [Кладбище в деревне Поповка Троицкого административного округа/Медиасток.рф]
Совместный патруль добровольной дружины и поискового отряда, работавшего в подмосковном Домодедове, столкнулся с загадочным происшествием на городском кладбище: там нашли место проведения обряда и саму предполагаемую колдунью, которая вела себя растерянно и странно. Об этом сообщает издание REGIONS.
Получив сигнал о ночной активности, группа прибыла на место и обнаружила среди могил расставленные в определенном порядке зажженные свечи, листки с непонятными текстами и странный набор предметов: мясные субпродукты, шоколад, гранатовый сок, карты Таро и пшено. Через некоторое время патруль нашел и саму героиню ночных событий — женщину, которая, по ее словам, уже шесть часов гуляла по территории погоста.
Старший группы дружины Тимур Куликовский отметил, что женщина находилась в состоянии сильного стресса, отрицала проведение какого-либо обряда и постоянно противоречила себе. При этом признаков алкогольного опьянения не наблюдалось.
Добровольцы вызвали полицию, и прибывшие сотрудники ППС доставили загадочную посетительницу в отделение для выяснения обстоятельств. Сейчас проводится проверка для установления ее личности и мотивов столь необычного ночного времяпрепровождения.
