Ночной коллапс на железной дороге: на Московском вокзале в Петербурге задержали десятки поездов

Минувшая ночь выдалась тяжелой для пассажиров Московского вокзала в Санкт-Петербурге и тех, кто направлялся в Северную столицу, сообщил телеканал «78».

По информации источника, из-за технической аварии в Новгородской области движение поездов на Московском направлении оказалось парализовано на несколько часов. Десятки составов застряли в пути, а на вокзалах скопились толпы встречающих и отъезжающих.

Все началось в 0:47 на перегоне между станциями Окуловка и Угловка. Там неожиданно провис контактный провод. Это вынудило железнодорожников полностью остановить движение пассажирских поездов, чтобы избежать более серьезных последствий. Ремонтные бригады выехали на место мгновенно, но устранение неисправности потребовало времени.

К 3:30 ночи движение удалось запустить по одному из путей, а полностью восстановить график получилось только к 6:30 утра. Однако за эти шесть с лишним часов в пробке скопилось 36 составов. Каждый из них потерял от 20 минут до четырех с лишним часов. Самые большие опоздания сейчас фиксируются на прибытии в Петербург.

По состоянию на утро понедельника на Московском вокзале опаздывают десятки поездов. Например, состав, следующий из Адлера, прибудет в Северную столицу с опозданием на два часа. Поезд из Иваново опаздывает на 2 часа 1 минуту.

Не лучше ситуация и с поездами из Москвы: состав задерживается на 2 часа 4 минуты. Задерживаются не только прибывающие, но и отправляющиеся поезда.

Ранее сообщалось, что технический сбой увеличил интервалы движения поездов в метро Петербурга.