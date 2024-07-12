Ночной пожар унес жизни трех тюменцев

В Тюмени ночью пожарные потушили возгорание в доме, после чего обнаружили три тела. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МЧС по региону.

Пожар произошел на ул. Дружбы в частном доме. Огонь охватил строение ночью. О происшествии на пульт дежурного сообщили в 01.13 ночи, после чего пожарные расчеты оперативно стянулись на место. Огнеборцы успешно потушили возгорание на площади 50 кв. метров.

В ходе изучения обгоревшего дома нашлись и его возможные жители, которые на тот момент уже погибли. Все они взрослые, но личности пока устанавливаются. Кем они приходились друг другу также пока неизвестно.

Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что клуб сгорел дотла в подмосковном Солнечногорске.