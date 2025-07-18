Ночной рейд догхантеров: живодеры начали повально расстреливать собак

В Ленинском районе Кемерово неизвестные, предположительно догхантеры, расстреляли бездомных собак возле дома № 39 на улице Терешковой. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на местные соцсети.

Очевидцы зафиксировали момент преступления: на опубликованных в соцсетях кадрах видно, как из подъехавшей машины раздаются выстрелы, после чего одна из собак падает на асфальт в предсмертных судорогах.

Фотографии не менее шокирующие. На снимках тела двух убитых животных и кровь. Предполагают, что погибших бездомышей может быть больше.

Местные жители, годами подкармливавшие этих собак, в шоке от произошедшего. По их словам, уличные хвостатые этого района были безобидными.

Пользователи Сети требуют найти и наказать виновных, отмечая, что подобные действия подпадают под статью 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на серию жутких живодерств в Нижнем Новгороде.