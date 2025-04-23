В Госдуме отреагировали на серию жутких живодерств в Нижнем Новгороде

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с живодерами в Нижнем Новгороде, которая шокировала общественность.

Как напомнил парламентарий, сейчас дают несмехотворные сроки за живодерство и аналогичные составы преступления. По его словам, дают не меньше трех лет лишения свободы. В случае сговора каждого участника могут осудить и до пяти лет.

Владимир Бурматов отметил, что в таких жутких историях важно не только наказать виновных, но и привлечь к этому внимание населения, повысив их гражданскую сознательность.

«Если вы заметили что-то странное в квартире соседей — не будьте равнодушными и вызовите полицию… Потому что полиция должна отреагировать, пресечь совершение преступления… Если уже совершено преступление, значит, отреагировать и наказать виновных», — подытожил депутат.

Напомним, что в Нижнем Новгороде женщина и ее сын издевались в квартире над животными, а также хранили их тела. Было найдено не меньше 30 туш собак и кошек. По предварительной информации, у молодого человека есть психическое отклонение. Семью забрали в больницу для проверки, было также возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что московский художник выкинул кота с третьего этажа.