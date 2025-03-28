Ночной рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем провели в Подольске

В Подольске провели рейд по пресечению незаконной торговли алкогольными напитками в ночное время. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.

В проверке приняли участие представители управления потребительского рынка администрации округа и сотрудники правоохранительных органов. Были проверены магазины, работающие круглосуточно.

По итогам проверки пяти магазинов в одном из них выявили факт незаконной торговли. Был составлен протокол об административном правонарушении.

Подобные проверки будут проводить в округе на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать спиртное во дворах жилых домов.