Ночной рейд по пресечению незаконной торговли алкоголем провели в Подольске
Магазины Подольска проверили на предмет торговли спиртным в ночное время
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В Подольске провели рейд по пресечению незаконной торговли алкогольными напитками в ночное время. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.
В проверке приняли участие представители управления потребительского рынка администрации округа и сотрудники правоохранительных органов. Были проверены магазины, работающие круглосуточно.
По итогам проверки пяти магазинов в одном из них выявили факт незаконной торговли. Был составлен протокол об административном правонарушении.
Подобные проверки будут проводить в округе на регулярной основе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать спиртное во дворах жилых домов.