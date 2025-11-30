Ночные ограничения спровоцировали «эффект домино» и многочасовые задержки самолетов по всей России

Воскресное утро 30 ноября началось для пассажиров российских авиакомпаний с волны задержек и отмен рейсов. Как передает URA.RU , серия временных ограничений, введенных ночью в ряде региональных аэропортов для обеспечения безопасности полетов, спровоцировала масштабный сбой в графике, который к полудню охватил ключевые авиахабы — Москву и Санкт-Петербург. Помимо этого расписание изменили еще в шести городах.

Хотя ограничения в Краснодаре (Пашковский), Геленджике и Саратове (Гагарин) к утру были сняты, их последствия распространились по всей маршрутной сети, спровоцировав «эффект домино». Аэропорт Самары (Курумоч) получил временные ограничения уже утром, что добавило напряжения в расписание. Пассажирам и встречающим необходимо проявлять максимальное внимание к онлайн-табло и информации от авиаперевозчиков.

Отмененные рейсы: главные потери дня

Несколько рейсов были отменены полностью, что стало наибольшим ударом для пассажиров. Отмены затронули в основном азиатские направления и были зафиксированы во Внуково и Пулково:

Бишкек: Рейсы KA 504 (вылет) и KA 503 (прилет) во Внуково.

Ош: Рейсы KA 556 (вылет) и KA 555 (прилет) во Внуково.

Хабаровск: Рейс SU 5918A (вылет) в Шереметьево.

Худжанд: Рейс U6 2641 (вылет) в Пулково

Критические Задержки: Более 2,5 Часов

Самые длительные задержки были зафиксированы в столичных аэропортах и на региональных маршрутах, что говорит о серьезном логистическом кризисе, спровоцированном ночными сбоями:

Пулково (Санкт-Петербург): Рейс UJ 628 в Хургаду задержан почти на 10 часов (с 08:05 до 17:50).

Самара (Курумоч): Рейс U6 1871 в Хургаду задержан более чем на 7 часов (с 05:20 до 12:50).

Шереметьево (Москва): Рейс SU 5919 из Хабаровска задержан на 6 часов (с 14:15 до 20:14).

Шереметьево (Москва): Рейс SU 5806 в Хабаровск задержан почти на 6 часов (с 16:55 до 22:35).

Сочи: Рейс WZ 568 из Батуми задержан на 5,5 часа (с 15:00 до 20:30).

Саратов: Рейс SU 1357 в Москву (Шереметьево) задержан на 4 часа (с 10:45 до 14:45).

Екатеринбург: Рейс SZ 210 в Душанбе задержан почти на 4 часа (с 10:40 до 14:30).

Умеренные Задержки: От 40 Минут до 2,5 часа

Задержки, не превышающие два с половиной часа, также значительно влияют на пассажиропоток, особенно в московских узлах:

Москва (Шереметьево):

Прилеты из Нового Уренгоя (YC 189) и Шарм-эль-Шейха (UJ 613) задержаны на 2,5–3 часа. Прилет из Бангкока (SU 271) задержан почти на 4 часа.

Москва (Внуково):

Прилет из Махачкалы (UT 560) задержан почти на 2 часа. Прилет из Тобольска (RT 204) задержан почти на 2 часа.

Москва (Домодедово):

Прилет из Ташкента (HY 603) задержан почти на 1,5 часа. Прилет из Екатеринбурга (U6 272) задержан более чем на час.

Санкт-Петербург (Пулково):

Прилет из Омска (N4 308) задержан на 3 часа. Прилет из Иркутска (S7 6409) задержан почти на 2 часа.

Региональные рейсы:

Рейс S7 5115 из Новосибирска в Краснодар задержан более чем на 3 часа. Рейс U6 300 из Екатеринбурга в Москву (Домодедово) задержан на 1,5 часа.



В связи с нестабильностью, вызванной ночными ограничениями, Росавиация призывает граждан, вылетающих 30 ноября, максимально внимательно следить за статусом своего рейса на официальных онлайн-табло аэропортов. Сбои в одном узле могут непредсказуемо затронуть рейсы по всей стране.

