Ночные пробуждения в туалет назвали симптомом опасной болезни
Врач Шилов назвал никтурию главным признаком болезней почек
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Главный внештатный нефролог Минздрава и профессор Евгений Шилов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, какой неочевидный симптом может указывать на болезнь почек.
Никтурия, или преобладание ночного объема мочи над дневным, часто развивается у людей с болезнями почек. По словам врача Шилова, орган на фоне недуга работает хуже и за день не успевает вывести шлаки. По этой причине основной объем мочи скапливается именно ночью.
Специалист отметил, что болеющие почки часто могут не давать знать о проблеме. По этой причине распознать болезнь без сопутствующих обострений трудно.
Однако есть случаи, когда ночные походы не связаны с проблемными почками. По словам Шилова, у пожилых происходит растяжение мочевого пузыря из-за роста предстательной железы, а у женщин это связано с возрастным опущением генитальных органов. Также не стоит устраивать на ночь чаепития и употреблять много жидкости, чтобы не столкнуться с частыми ночными походами до туалета.
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