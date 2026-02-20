Ночные расчистки: в Домодедове коммунальщики убирают снег с улиц и остановок

В Домодедове продолжаются работы по уборке снега после очередного снегопада. Коммунальная компания «Благо-сервис» с 21:30 до 7:00 занимается расчисткой остановок общественного транспорта и парковочных мест возле парка «Елочки». Для этого задействованы манипулятор и самосвалы, которые вывозят собранный снег на городской полигон, сообщает сетевое издание REGIONS .

Параллельно ночная бригада работает на улице Кирова, расширяя проезжую часть и очищая остановки с помощью снегопогрузчика и трактора с щетками. Все работы ведутся в ночную смену, чтобы к утру дороги и остановки были безопасны для движения и минимизировались возможные заторы.

Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая оперативную уборку и подготовку городской инфраструктуры к утреннему трафику.

Ранее сообщалось, что спецбригады очистили центральные улицы Домодедова от снежных завалов.