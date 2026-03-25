Ночуем как викинги: в Подмосковье сдают в аренду настоящий драккар с теплым полом и шкурами на стенах

В поселке Муханки сдают в аренду не обычную дачу и не модный глэмпинг, а самый настоящий драккар викингов. Да-да, тот самый длинный и узкий корабль, на котором скандинавские мореплаватели бороздили океаны от Британии до Багдада. Только теперь он стоит возле леса, а внутри — горячая вода, теплый пол и электричество. Об этом сообщает REGIONS .

Владельцы превратили историческую реплику в полноценный жилой дом. Снаружи — точная копия судна эпохи викингов: резной нос, брутальная древесина. Внутри — полное погружение в атмосферу Севера IX–XI веков: шкуры диких животных на стенах, щиты, копья, бочки и факелы. Но при этом гостей ждет просторная спальня с большой кроватью и все современные блага. Никакого аскетизма — только антураж.

Расположение под стать интерьеру. Драккар стоит на краю леса. В шаговой доступности — лыжный склон, природный парк, пешие тропы. Летом — купание и прогулки, зимой — катание на лыжах и снегоходах, осенью — тихая охота за грибами.

Для тех, кто хочет еще более неземных впечатлений, в Дмитрове сдают в аренду и аэростаты. Полеты над Борисоглебским монастырем, каналом имени Москвы и бескрайними полями стартуют с восходом солнца. А любители животных могут отправиться на экофермы — к капибарам, кенгуру и альпакам.

Но главный хит сезона — все-таки драккар. Ведь мало где еще можно почувствовать себя викингом, не выезжая за пределы Московской области, и при этом спать в кровати с теплым полом. Осталось только запастись рогатым шлемом и попросить хозяев наточить топор для антуража.

