Нога наружу: врач объяснила, почему эта привычка помогает заснуть за 5 минут

Многие люди подсознательно высовывают одну или обе ноги из-под одеяла перед сном. Кто-то делает это неосознанно, кто-то специально ищет прохлады. Оказывается, у этого действия есть строгое научное обоснование. Ступни играют ключевую роль в терморегуляции организма, и их охлаждение напрямую помогает быстрее погрузиться в сон. Об этом рассказывает REGIONS врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

По словам эксперта, перед засыпанием температура тела человека естественным образом понижается примерно на 1–2 градуса. Это необходимо для перехода в глубокие фазы сна. Если организм не может остыть, процесс затягивается, появляется бессонница. Высунутая нога помогает телу быстрее достичь нужной температуры.

В ступнях есть уникальные сосуды — артериовенозные анастомозы. Они напрямую соединяют артерии и вены, минуя капилляры. Когда человеку жарко, эти каналы расширяются, кровь приливает к коже и отдает тепло наружу. Поскольку на подошвах нет волос, теплоотдача происходит особенно эффективно. Если укрыться слишком теплым одеялом, тело перегревается, механизм охлаждения нарушается, и уснуть становится трудно. Высунутая нога восстанавливает баланс: кровь охлаждается в ступнях и возвращается в общий кровоток, понижая температуру ядра тела.

Мозг очень чувствителен к температуре. В фазе медленного сна она падает, в быстрой — немного повышается. Чтобы эти циклы проходили правильно, кожа должна свободно отдавать тепло. Прохладные ступни, по словам терапевта, — один из главных помощников в этом процессе.

В 2007 году нидерландские ученые провели исследование с участием людей, страдающих бессонницей. Одну группу попросили спать в носках, другую — с голыми ногами. Результат удивил: те, кто надевал носки, засыпали в среднем на 15 минут быстрее. Парадокс объясняется физиологией. Теплые носки расширяют сосуды ступней, кровь активнее приливает к поверхности кожи и быстрее отдает тепло. Согревая ноги, человек помогает организму охладиться в целом. Главное, чтобы носки были из натуральных материалов и не слишком толстые — синтетика может нарушить теплообмен.

Температура в спальне — еще один важнейший фактор. Идеальный диапазон — 18–20 градусов. При более высокой температуре организму сложнее остывать, сон становится поверхностным. Проветривание перед сном обязательно даже зимой. Хорошо зарекомендовали себя вентиляторы, легкие одеяла из хлопка или бамбука, затемняющие шторы. Удивительно, но теплая ванна тоже способствует засыпанию: после нее тело резко остывает, и наступает сонливость.

Современные технологии предлагают охлаждающие матрасы с гелевыми прослойками, подушки с эффектом терморегуляции, умные кровати с раздельным климат-контролем. Однако самый простой и доступный способ, по мнению врача, — вовремя высунуть ногу.

«Наш организм сам подсказывает, что ему нужно. Если вам хочется высунуть ногу из-под одеяла — не подавляйте это желание. Это не просто каприз, а естественная регуляция. Слушайте свое тело, и сон будет здоровым», — резюмирует Александра Куденко.

Простая привычка, которая есть у многих, оказывается важным механизмом терморегуляции. А если добавить к ней прохладу в комнате и легкое одеяло, можно забыть о долгом ворочании и просыпаться бодрым.

