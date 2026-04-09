«Менять каждые 3 года»: сомнолог назвал 4 правила выбора одеяла

Вы думаете, что одеяло — это просто кусок ткани? Врач-сомнолог Роман Бузунов уверен: от него зависит не только тепло, но и качество сна, а значит, и здоровье. Профессор назвал четыре правила, которые помогут не промахнуться с выбором. Об этом сообщает «АиФ».

И первое из них: современная синтетика лучше пуха. Да-да, искусственные материалы легче, дышат и впитывают влагу. Пух тоже хорош, но за ним нужен глаз да глаз: химчистка, сушка, иначе клещи-пухоеды размножатся. А старые ватные одеяла Бузунов советует выбросить — они впитывают влагу, гниют и начинают вонять.

Правило второе: не жадничайте. Меняйте одеяло каждые 3–4 года. Даже самое качественное стареет, пропитывается биологическими жидкостями, наполнитель разлагается, а клещи плодятся. Третье правило — вес. Исследования показывают: людям со стрессом и бессонницей помогает тяжелое одеяло — примерно 10% от массы тела. Оно снижает тревогу. Но эффект субъективный, предупреждает врач. Некоторые засыпают только под легким. Лучший способ — пойти в магазин и полежать под одеялом 10–15 минут.

И наконец, четвертое правило, которое взорвало соцсети: парам, спящим вместе, нужно иметь разные одеяла! У каждого своя терморегуляция. Если один мерзнет, а другой потеет, это убивает сон. Два одеяла — два комфорта.

Ранее эндокринолог предупредила о рисках переедания яиц на Пасху.