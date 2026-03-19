Ногинск покорил Антарктиду: указатель с именем подмосковного города установили на краю света
В одном из самых отдаленных и загадочных уголков планеты, на антарктическом острове Ливингстон, появилась необычная достопримечательность, связывающая ледяной континент с Подмосковьем. Известный путешественник Федор Конюхов опубликовал в социальных сетях фотографии стелы, на которой среди прочих направлений значится указатель на Ногинск. Расстояние от этой ледяной точки Земли до подмосковного города составляет внушительные 15 587 километров, передает REGIONS.
Как выяснилось, указатель появился здесь не вчера. Его установил еще в конце 90-х годов прошлого века знаменитый воздухоплаватель Лев Маврин. На одиночной полярной станции в Антарктиде существует добрая традиция: каждый, кто здесь побывал, может оставить табличку с названием своего родного города. Рядом с Ногинском на стеле соседствуют указатели на Рязань, Абу-Даби, Каунас, Архангельск и Звездный городок — символ единства путешественников со всего мира, которых судьба заносила на край света.
Память о русских первооткрывателях
На побережье острова недавно произошло еще одно знаменательное событие. Здесь установили две титановые таблички в память о первой русской антарктической экспедиции 1819–1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Выдающиеся русские мореплаватели открыли Антарктиду 206 лет назад.
Интересно, что сам остров, где сейчас работает одиночная станция Федора Конюхова, первоначально был назван нашими соотечественниками Смоленском — в честь героического сражения Отечественной войны 1812 года. Позже англоязычные картографы закрепили за ним название Ливингстон, но историческая память осталась. Сегодня путешественники и исследователи возвращают исконные русские имена на карты, следуя традициям первооткрывателей.
Ранее сообщалось, что Федор Конюхов завершил 111-дневную антарктическую экспедицию и вернулся домой.