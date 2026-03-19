Ногинск покорил Антарктиду: указатель с именем подмосковного города установили на краю света

В одном из самых отдаленных и загадочных уголков планеты, на антарктическом острове Ливингстон, появилась необычная достопримечательность, связывающая ледяной континент с Подмосковьем. Известный путешественник Федор Конюхов опубликовал в социальных сетях фотографии стелы, на которой среди прочих направлений значится указатель на Ногинск. Расстояние от этой ледяной точки Земли до подмосковного города составляет внушительные 15 587 километров, передает REGIONS .

Как выяснилось, указатель появился здесь не вчера. Его установил еще в конце 90-х годов прошлого века знаменитый воздухоплаватель Лев Маврин. На одиночной полярной станции в Антарктиде существует добрая традиция: каждый, кто здесь побывал, может оставить табличку с названием своего родного города. Рядом с Ногинском на стеле соседствуют указатели на Рязань, Абу-Даби, Каунас, Архангельск и Звездный городок — символ единства путешественников со всего мира, которых судьба заносила на край света.

Память о русских первооткрывателях

На побережье острова недавно произошло еще одно знаменательное событие. Здесь установили две титановые таблички в память о первой русской антарктической экспедиции 1819–1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Выдающиеся русские мореплаватели открыли Антарктиду 206 лет назад.

Интересно, что сам остров, где сейчас работает одиночная станция Федора Конюхова, первоначально был назван нашими соотечественниками Смоленском — в честь героического сражения Отечественной войны 1812 года. Позже англоязычные картографы закрепили за ним название Ливингстон, но историческая память осталась. Сегодня путешественники и исследователи возвращают исконные русские имена на карты, следуя традициям первооткрывателей.

