Ногинская «Девочка с зонтом» пала жертвой ночного налета вандалов

В Ногинске разыскивают злоумышленников, совершивших дерзкое нападение на одну из самых заметных городских достопримечательностей — скульптуру «Девочка с зонтом». Арт-объект, расположенный у проходной мебельной фабрики «Мун», серьезно пострадал от рук вандалов поздно вечером. Инцидент вызвал широкий резонанс среди местных жителей, для которых изящная фигура стала важным элементом городского ландшафта. О происшествии и ходе восстановительных работ REGIONS сообщил источник на предприятии.

Статуя высотой около 2,5 метра была установлена энтузиастами мебельного производства совсем недавно, в августе 2025 года, но быстро приобрела статус локального символа. Подобные архитектурные формы считаются редкостью: долгое время самой известной «коллегой» ногинской героини была лишь бронзовая девочка под зонтом в Минске, а более возрастная «дама» с кружевным аксессуаром украшает улицы Оренбурга. Ногинский вариант выделялся своими масштабами и современным исполнением, что, к сожалению, не уберегло его от агрессии неизвестных.

На предприятии к акту вандализма отнеслись со всей серьезностью. Служба безопасности уже проанализировала записи камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент удара по арт-объекту. Все материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 214 УК РФ «Вандализм». Виновным грозит не только крупный штраф, но и более суровое наказание, предусмотренное российским законодательством за осквернение имущества в общественных местах.

Несмотря на масштаб повреждений, заводские мастера настроены оптимистично. Работники приступили к восстановлению памятника, которое планируют завершить к Международному женскому дню 8 Марта.

Таким образом, обновленная «Девочка с зонтом» должна вернуться на свой пост уже к началу весны, став своеобразным подарком всем жительницам города. Пока же полиция продолжает устанавливать личности ночных визитеров, решивших испытать на прочность хрупкое искусство.

