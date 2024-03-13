Ноябрьские хирурги пришили пациенту палец к животу

Медики Ноябрьска в ЯНАО провели пациенту редкую реконструктивную операцию после серьезной травмы рук. Специалистам удалось спасти кожу и конечность мужчины, хотя их могли ампутировать. Об этом рассказывает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Пациента привезли на скорой помощи в приемное отделение ноябрьской больницы. Один из пальцев мужчины был без кожи. Были показания к ампутации, но врачи посчитали, что смогут вернуть все как было. Для этого специалисты прибегли к редкой реконструктивной операции.

«Врач выделил лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота и к ним пришил палец. Затем была сосудистая пластика для создания кровообращения. Сосудистый пучок доктор взял с тыльной стороны кисти. С пришитым к животу пальцем пациент прожил около месяца», — говорится в публикации Ямал.Официально.

Благодаря этим манипуляциям лоскут кожи «ожил». После этого палец отделили от живота и провели восстановительные процедуры. Пациенту удалось не только сохранить нормальный внешний вид пальца, но и его хватательную функцию кисти. Мужчина проходит реабилитацию, и судя по прогнозам врачей, никакой угрозы его конечности больше нет.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи спасли жизнь попавшему под электричку мужчине. Его пришлось собирать практически по кусочкам.