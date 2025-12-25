Ноль градусов с пользой? Нутрициолог развенчивает мифы о безалкогольном пиве

Продажи безалкогольного пива в России за последние полтора года выросли более чем на 19%, и напиток уверенно перекочевал из разряда экзотики в категорию самостоятельного продукта. Его выбирают не только те, кто за рулем или сознательно сокращает потребление алкоголя, но и спортсмены, использующие «нулевку» для восстановления после нагрузок. Однако эксперты предупреждают: польза и вред такого пива напрямую зависят от контекста его употребления и знания конкретных нюансов.

С точки зрения состава, как пояснил для REGIONS нутрициолог Алексей Варфоломеев, безалкогольное пиво (с содержанием спирта обычно до 0,5%) содержит следы этанола, сопоставимые с кефиром. Главное его практическое преимущество — сохранение социального ритуала без опьяняющего эффекта и тяжелой нагрузки на печень. Для водителей это условно безопасный вариант, однако эксперты советуют осторожность: большие объемы или индивидуальные особенности метаболизма могут дать пограничные показания алкотестера, а запах способен вызвать вопросы у инспектора.

«Два основных метода — это вакуумная дистилляция или мембранная фильтрация. Берут обычное пиво и удаляют из него спирт. Немного этанола, конечно, остается. Но в квасе или кефире его даже больше, так что опьянеть от такого пива практически невозможно», — рассказал нутрициолог Алексей Варфоломеев.

Наиболее неожиданным трендом стало использование напитка в качестве изотоника. То есть, жидкости, которая помогает организму восстанавливаться во время и после интенсивных физических нагрузок. В пользу этого говорит наличие воды, электролитов (калия, магния, натрия), витаминов группы B и растворимой клетчатки, что может помочь в восстановлении водно-солевого баланса после интенсивного потоотделения.

Однако ключевое слово здесь — «может». Напиток также содержит калории (20-40 ккал на 100 мл) и часто — сахар с ароматизаторами, поэтому для целенаправленной гидратации профессиональные изотоники остаются более эффективным и предсказуемым выбором.

Таким образом, безалкогольное пиво выполняет роль ситуативного компромисса. Оно полезно как психологический инструмент для снижения потребления алкоголя и как редкая альтернатива для утоления жажды после тренировки, если под рукой нет специализированного напитка. Однако его нельзя считать ни полностью безвредным, ни однозначно целебным.

