Номер всегда с собой: депутаты предложили привязать СНИЛС и полис ОМС к мобильному телефону

Депутаты Госдумы предложили упрощение для россиян: теперь ключевые документы — СНИЛС и полис ОМС — могут быть привязаны к номеру мобильного телефона. Инициатива, направленная премьер-министру, обещает избавить граждан от бумажных носителей и сделать идентификацию личности максимально простой. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты направили соответствующее предложение председателю правительства Михаилу Мишустину.

Инициатива предполагает добровольный выбор для каждого человека. Гражданин сможет по желанию заменить длинные цифровые идентификаторы на свой мобильный номер. Ключевое уточнение: при смене сим-карты и внесении новых данных в портал госуслуг номера СНИЛС и ОМС автоматически обновятся.

По задумке авторов, это не только избавит людей от необходимости хранить и носить с собой бумажные или пластиковые документы, но и упростит идентификацию в экстренных случаях. Достаточно будет просто назвать номер своего телефона. Это следующий шаг в интеграции цифровых сервисов в повседневную жизнь, который может значительно упростить взаимодействие с государственными и медицинскими учреждениями.

Ранее сообщалось, что сим-карты россиян начнут отключать после возвращения из-за границы.