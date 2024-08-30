Сосед нынешнего и пока что бессменного президента Белоруссии Александра Лукашенко в агрогородке Александрия Геннадий Николаенко рассказал, что из себя как человек представляет глава государства, который празднует сегодня, 30 августа, свой 70-летний юбилей.

Как поведал Николаенко в беседе с РИА Новости, белорусский лидер — простой и работящий мужик, который не прочь всегда оказать помощь соседям, если таковая требуется. А еще с Лукашенко можно запросто поговорить на любые хозяйские темы.

«Он простой. С ним поговорить [можно]. Он все и расскажет, и поможет. Нормальный хлопец. По-соседски то одному, то другому может помочь, когда надо», — заявил Николаенко.

Он добавил, что президент Белоруссии остался таким же, как и был до своего президенства. Николаенко также признался, что его супруга и Лукашенко знают друг друга с детства и даже учились в одной школе.

Родившийся в 1954 году действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко родом из местечка Копыси под Оршей в Витебской области. Он учился в средней школе в агрогородке Александрия Шкловского района.

Ранее сообщалось, что белорусский президент Лукашенко назвал тех, кто входил в подразделения ВСУ, напавшие на Курскую область.