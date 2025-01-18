Норовирус выявили у 16 учащихся школы под Саратовом

В средней школе города Маркса в Саратовской области были обнаружены случаи заражения норовирусом. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение о временном закрытии учебного заведения. Об этом сообщил Дмитрий Романов, глава Марксовского района, в своем Телеграм-канале.

Накануне в сообщении управления Роспотребнадзора по региону было указано, что в ходе эпидемиологического расследования у контактных лиц и сотрудников учреждения была выявлена РНК норовируса второго генотипа.

«В результате обследования и получения лабораторных анализов у 16 детей выявлен норовирус. У всех детей заболевание протекает в легкой форме. Тяжелых случаев нет. Лечение назначено на семь дней… Течение норовирусной инфекции у детей проводится амбулаторно или в стационаре», — написал Романов.

Он сообщил, что у шести детей, которые проходят лечение в стационаре детского отделения районной больницы, состояние стабильное, анализы в норме, норовирус не был обнаружен.

По данным Марксовской районной больницы, у первых пациентов предварительно медиками был диагностирована ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в школе города Маркса Саратовской области на время остановили очные занятия из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди детей.