Норвегия перестанет пускать автомобили с российскими номерами в страну

Норвежский МИД работает над новым ограничением, по которому в страну перестанут пускать автомобили с российскими регистрационными знаками. Об этом сообщает ТАСС .

По данным европейских СМИ, въезд в страну будет запрещен только легковым автомобилям. Как отметил госсекретарь Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, в государстве хотят снизить количество автомобилей из России, как это ранее сделала Финляндия. Итоговое решение уже сформулировал МИД Норвегии.

По данным ведомства, как и в других государствах, граничащих с Россией, в Норвегию с 3 октября запретят ввоз зарегистрированных в России автомобилей, у которых меньше девяти посадочных мест. Провести машину через страну будет невозможно даже в качестве перегона в другое государство по территории Норвегии. Сообщается, что при этом будут действовать некоторые исключения.