Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о том, что западные СМИ перевирают слова российского президента Владимира Путина и предоставляют своим читателям неверную информацию о переговорах Киева и Москвы.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Politico распространяет дезинформацию? Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?» — прокомментировал профессор соответствующую публикацию издания.

Дизен также напомнил, что в 2022 году США и Великобритания саботировали переговоры России и Украины, а о завоевании республики за три дня в Москве никогда и не заявляли.

Профессор подчеркнул, что НАТО принимало активное участие в разрыве дипотношений Украины и России, а также в военное оснащение украинской армии.

Ранее сообщалось о том, что глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном» поведении.