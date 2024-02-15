Норвежский террорист, убивший 77 человек, проиграл дело об условиях содержания в тюрьме

Самый жестокий террорист в Норвегии Андерс Брейвик пытался доказать, что содержится в нечеловеческих условиях после осуждения. Было заведено отдельное дело, но заключенный его проиграл. Об этом сообщает AFP.

Суд в Осло не согласился встать на сторону Брейвика, который утверждал, что в тюрьме нарушают статьи Европейской конвенции о правах человека. По словам заключенного, он постоянно подвергался унижениям и пыткам. Адвокатам осужденного не удалось убедить судью.

«Суд пришел к выводу, что условия приговора нельзя назвать непропорционально обременительными», — говорится в постановлении окружного суда Осло.

Защита Брейвика собирается подавать апелляцию по данному решению.

Напомним, что Андерс Брейвик совершил двойной теракт в 2011 году. Он открыл стрельбу по людям в правительственном квартале Осло, а после повторил это на острове Утейя. Его жертвами стали 77 человек, еще более 150 граждан пострадали. Сам террорист заявил, что выходкой выступил против падения норвежской культуры. Известно, что у агрессора были ультраправые взгляды. Его приговорили к 21 году заключения в тюрьме.

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