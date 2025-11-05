«Носил с собой карту донора»: смерть 60-летнего корейца спасла 100 человек благодаря завещанию всех органов

В Южной Корее зафиксировали уникальный случай донорства органов, когда смерть одного человека позволила спасти около 100 пациентов, пишет издание Korea JoongAng Daily.

60-летний Мун Чжу Хван умер 9 августа 2025 года, внезапно потеряв сознание во время общения с другом. Медики констатировали необратимое прекращение мозговой активности.

Покойный при жизни составил завещание, согласно которому все его органы должны были быть переданы нуждающимся в трансплантации. Хван постоянно носил с собой донорскую карту и вместе с сыном внес свои данные в национальный реестр доноров органов.

Биологические материалы были направлены в Национальный институт управления органами, тканями и кровью. Согласно установленным правилам, донорские ткани могут сохраняться в специальных условиях до пяти лет и использоваться для восстановления функций организма тяжелобольных пациентов.

Глава Корейской организации по донорству органов (KODA) Ли Сам Ель выразил глубокую благодарность семье покойного, отметив, что этот случай демонстрирует исключительное самопожертвование.

Донорство тканей одного человека способно помочь десяткам пациентов с различными нарушениями функций организма.

