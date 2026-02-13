Новая аптека для льготников начала работу в Северном микрорайоне Хабаровска

В Хабаровске начала работу новая государственная аптека. Она стала 128-й по счету в сети «Дальневосточного центра лекарственного обеспечения» и одиннадцатой в самом краевом центре, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Филиал распахнул двери для посетителей по адресу ул. Истомина, 75. Теперь общее число таких аптек в Хабаровском крае перевалило за 60.

Открытие состоялось в рамках двух национальных проектов — «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Новая точка разместилась в Северном микрорайоне и будет в первую очередь обслуживать пациентов, прикрепленных к пятой поликлинике. Для местных жителей это большое подспорье, ведь раньше им приходилось ездить за льготными лекарствами в другие районы города.

В первую очередь новая аптека нацелена на обеспечение медикаментами самых важных групп пациентов. Сюда относятся дети, люди с диабетом и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Если какого-то препарата вдруг не окажется в наличии на Истомина, организация обещает оперативно привезти его из другого филиала или перераспределить запасы, чтобы пациент получил лечение вовремя.

Кроме того, в ближайшее время здесь откроется обычный розничный отдел. Тогда купить нужные лекарства за наличный расчет смогут все желающие без исключения.

