Новая автомобильная парковка появилась вместо аварийного дома в Сергиевом Посаде

Аварийный многоквартирный жилой дом No1 на улице Карла Либкнехта в подмосковном Сергиевом Посаде снесли. Об этом рассказали в Мособлархитектуре.

Глава ведомства Владислав Гордиенко подчеркнул, что в настоящее время участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован. На освободившейся территории обустроена зона парковки автомобилей для посетителей центра онкологической помощи, который расположен вблизи данного участка.

Всего на территории муниципалитета выявлено почти двести шестьдесят объектов незавершенного строительства, из них 71 самовольно возведенный объект. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие почти сто восемьдесят объектов, что составляет 68% от общего количества.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что двадцать восемь молодых ученых и двадцать девять молодых специалистов получили сертификаты на жилье в Подмосковье.