Новая автомойка откроется в подмосковном Протвино

Сотрудники ГБУ МО «СтройЭксперт» проверили завершение строительства здания автомойки в Протвино под Серпуховом, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Автомойка появилась по адресу Гаражный проезд, она рассчитана на пять постов.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки застройщику ООО «Шинасервис» выдали положительное заключение с выводами о соответствии здания требованиям, установленным в разрешении на строительство. В новом здании два этажа, на первом расположились пять независимых боксов-гаражей, на втором — административно-бытовой блок из пяти независимых офисов. Автомойка будет работать с 8:00 до 23:00 в две смены, в каждую из них смогут работать четыре сотрудника.

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