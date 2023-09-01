Новая большая школа открылась в Красногорске

В сообщении ведомства уточнили, что образовательное учреждение возвела компания ПИК в рамках комплексного развития территории. В нем появились учебные классы, кабинеты для группы продленного дня, два спортзала и два хореографических зала и многое другое. На прилегающей территории разместили беговую дорожку, футбольное поле с искусственным газоном и другие спортивные объекты. На школьном стадионе, который войдет в программу губернаторского проекта «Открытый стадион», смогут заниматься спортом все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с Днем знаний.