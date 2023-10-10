Новая детская поликлиника появится в Звенигороде
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Звенигороде Одинцовского округа возведут новую детскую поликлинику. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.
«Объект включен в государственную программу по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение. Завершение работ планируется в 2025 году», — говорится в сообщении.
Новый объект здравоохранения будет рассчитан на 220 посещений в смену. Его строительство существенно повысит доступность медицинской помощи для местных жителей. Поликлинику оснастят всем необходимым медоборудованием, а также обеспечат доступность маломобильных граждан.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.