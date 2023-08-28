Новая экстрим-зона появилась в парке Победы в подмосковном Талдоме

Работы по обустройству экстрим-зоны в парке культуры и отдыха «Победа» Талдома завершены. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

«Мы начали работы по созданию этой экстрим-зоны в мае. За несколько месяцев нам удалось сделать площадку более 1200 квадратных метров, где будет интересно любителям активного образа жизни. Мы надеемся, что она станет еще одной точкой притяжения для молодежи и подростков Талдомского городского округа», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Экстрим-зона состоит из скейт-парка, выполненного из архитектурного бетона и асфальтированного памп-трека. Памп-трек — специально сконструированная трасса из волнообразных кочек, виражей и трамплинов, на которой можно разгоняться, не крутя педали. Предусматриваются разные уровни сложности маршрута, приемлемые как для новичков, так и для опытных райдеров.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул, что второй этап благоустройства лесопарка «Авангард» в Электростали стартует уже в этом году.